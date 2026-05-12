“L’11maggio è stato il compleanno di mamma. Quando c’è un numero uno come zia, c’è sempre un numero due. Mamma è sempre stata con nonna Romilda, mamma ha fatto di tutto. Tutti i lavori e noi con lei. Si è sacrificata molto, ma non ci ha fatto mai mancare nulla”.
Al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini non riesce a trattenere le lacrime parlando della sua famiglia matriarcale e del rapporto difficile tra sua mamma e nonna Romilda: “Mamma mi ha insegnato la leggerezza e a dire che si va sempre avanti. C’è sempre una speranza. Quel pizzico di follia ti salva la vita. Io ero la preferita di nonna Romilda e lei era esplosiva. Era una persona diretta".
Riguardo l'amore per i suoi tre figli, la vip aggiunge: "Io con i miei tre figli ho cercato di tenere tutta la famiglia unita. Io vivo per loro, il resto non conta niente".
Nel confessionale, Alessandra Mussolini trova un'orchidea insieme a una lettera dei suoi figli, ma le sorprese per lei non sono finite.
Nel giardino del GF Vip, riceve l'emozionante sorpresa della sua amata cagnolina e della nuora Caterina, fidanzata del figlio Romano. "Betsy dorme con me. Sta sempre con me e la porto ovunque", dichiara Alessandra mentre gioca con la cagnolina.
"Lei è esattamente come è qui dentro. Una suocera un po' pazza. Mi ha sempre trattato come una figlia. Abbiamo un rapporto spettacolare", spiega Caterina.