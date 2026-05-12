“L’11maggio è stato il compleanno di mamma. Quando c’è un numero uno come zia, c’è sempre un numero due. Mamma è sempre stata con nonna Romilda, mamma ha fatto di tutto. Tutti i lavori e noi con lei. Si è sacrificata molto, ma non ci ha fatto mai mancare nulla”.

Al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini non riesce a trattenere le lacrime parlando della sua famiglia matriarcale e del rapporto difficile tra sua mamma e nonna Romilda: “Mamma mi ha insegnato la leggerezza e a dire che si va sempre avanti. C’è sempre una speranza. Quel pizzico di follia ti salva la vita. Io ero la preferita di nonna Romilda e lei era esplosiva. Era una persona diretta".