La puntata di martedì 12 maggio del Grande Fratello Vip si apre con un acceso confronto tra Francesca Manzini e gli altri vip.

Da qualche giorno, l'imitatrice è spesso al centro di critiche e discussioni per alcuni suoi comportamenti. Manzini accusa gli altri inquilini di non essere stati rispettosi ed empatici verso di lei: la vip, infatti, non avrebbe voluto riparlare di un bacio scambiato con Raul Dumitras per gioco.

Francesca Manzini spiega agli altri concorrenti che aveva provato dell'ansia per l'accaduto pensando al suo fidanzato fuori dalla Casa: “Io sono stata presa dal mio stato ansioso. Mi ero un po’ preoccupata. Non ho fatto nulla di male. Se uno dice per favore non riparlatene, tu non lo fai. Loro hanno contrattaccato. E hanno caricato ancora di più. La risposta giusta era non ne parliamo più”.