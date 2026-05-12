I concorrenti rimproverano Francesca di essere sempre al centro delle discussioni della casa e di accendere scontri continui. Infatti, Manzini accusa alcuni inquilini di non essere stati rispettosi con lei, circa un episodio avvenuto nei giorni scorsi. "Voi non vedete l'ora di attaccare", afferma Francesca. Alessandra Mussolini non esita a rispondere: " Tu sei innamorata di sentirti vittima ".

Al Grande Fratello Vip Francesca Manzini è di nuovo al centro delle discussioni nella Casa: questa volta sembra avere tutti gli inquilini contro.

Dopo una serata divertente, infatti, Raul Dumitras e Francesca Manzini si sono trovati protagonisti del "Baciami ancora", scambiandosi un bacio a stampo in confessionale. Ma, in merito all'episodio, la ragazza ha aspramente criticato l'atteggiamento poco rispettoso tenuto dai suoi compagni durante la puntata.

"È irrispettoso il fatto che se chiedo che non si parli di una cosa, voi anziché dire basta, andate contro. Vorrei che non se ne riparli perché non mi va di rivivere quella cosa", conclude Francesca Manzini.