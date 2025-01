Grande Fratello, la puntata dell'8 gennaio in streaming

La ventunesima puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 8 gennaio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Mercoledì 8 gennaio è andata in onda in prima serata su Canale 5 la ventunesima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Ci sono stati diversi momenti di confronto tra i concorrenti, in particolare tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

A seguito di comportamenti scorretti da parte di alcuni inquilini, il Grande Fratello decide di affidare al pubblico il compito di decidere chi eliminare. Helena Prestes e Ilaria Galassi vengono nominate d'ufficio, insieme ad altri concorrenti.

Non accettando il provvedimento disciplinare, Jessica Morlacchi decide di lasciare il programma.

Pamela Petrarolo rientra nella Casa dopo aver dovuto abbandonarla per motivi familiari.

Stefania Orlando parla della fine della sua storia d'amore e riceve una lettera dal suo ex compagno.

