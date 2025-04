Lunedì 31 marzo è andata in onda su Canale 5 la finale del Grande Fratello: sorprese, emozioni e la tanto attesa proclamazione del vincitore.

Dopo molti scontri e giorni di lontananza, Shaila Gatta torna nella Casa per lasciare Lorenzo Spolverato: "Non so come ho potuto permetterti di trattarmi così", dichiara.

Alfonso Signorini

Doppia sorpresa per Helena Prestes: la concorrente incontra la sorella Mariana e l'amato Javier Martinez. Forti emozioni anche per Chiara Cainelli, che riabbraccia il papà.

Infine, Jessica Morlacchi sconfigge Helena Prestes, che è arrivata seconda, al televoto finale, e vince la diciottesima edizione del Grande Fratello.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE