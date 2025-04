Nel corso della puntata di lunedì 31 marzo del Grande Fratello, Shaila Gatta torna momentaneamente nella Casa per parlare con Lorenzo Spolverato e dirgli quello che pensa sul loro rapporto.

"Per me è stata una settimana molto difficile, dove ho avuto la fortuna di poter uscire e poter vedere le cose dall'esterno", esordisce l'ex concorrente parlando con Alfonso Signorini. "Io sono entrata con degli ideali di donna libera, poi entrando in questa Casa sono caduta vittima ancora nelle stesse dinamiche del passato - dice Shaila a Lorenzo - Non so come ho potuto permetterti di trattarmi in un modo così brutale e aggressivo. Questa settimana hai dimostrato un amore nel mio riguardo quando invece ho subito dissociazioni comunicative da parte tua. Questo non è un amore sano e me ne sono accorta uscendo. Quella donna di sei mesi fa è tornata e vorrei ricordarti che l'amore sano è fatto di comprensione, compassione e soprattutto di tutela. Nella Casa sono stata una persona che ha vissuto un'amore tossico".

Shaila conclude il suo discorso dicendo a Lorenzo: "Se c'è una cosa di cui mi pento è di averti chiesto scusa troppe volte, quando invece avrei dovuto chiedere scusa a me stessa. Ero annebbiata da tante cose. Io ci ho creduto, non rinnego niente, perché ho imparato cosa non voglio. Questo è un rapporto tossico. Sai cosa ho sbagliato? A provare a cambiarti, a migliorarti".

Una doccia fredda, quella che ha subito Lorenzo, alla quale reagisce salutando Shaila e dicendo: "Se le cose stanno così non ho più niente da dirti".

