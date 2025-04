Nel corso della finale del Grande Fratello, Helena Prestes riceve una doppia sorpresa: l'arrivo della sorella Mariana e dell'amato Javier Martinez.

"Sono molto felice, troppo felice di poter conoscere la vera Helena, con questo cuore enorme, giusta e onesta - dice Mariana in italiano alla sorella, lingua che ha imparato da poco proprio per lei - Sei grandissima, sei molto amata, non sei sola e non lo sei mai stata. Hai fatto la storia per tutto il Brasile, per tutte le donne brasiliane". "Lei ha portato l'amore alla nuova generazione della mia famiglia", dice Helena in lacrime, ad Alfonso Signorini, dopo aver riabbracciato Mariana.

Poco dopo Helena riabbraccia anche il suo Javier che, dopo aver ballato per lei e dichiarato ancora una volta tutto il suo amore, aggiunge: "Non permetterò mai più a nessuno di alzarti la voce, non succederà mai più fuori. Ti amo tantissimo, ti penso tutti i giorni. Possiamo anche non vincere il Grande Fratello, ma abbiamo vinto noi, hai vinto tu".

