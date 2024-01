L'attesa per la trentatreesima puntata del, in onda lunedì 28 gennaio in prima serata su, è terminata. Oltre al verdetto del televoto, che vede in nomination Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano, il reality show condotto davede gli inquilini divisi tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. E ancora, il rapporto tra, mentreè attesa una bellissima sorpresa. La serata si apre con il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero : le due vengono convocate in Superled per un nuovo faccia a faccia dopo le tensioni degli scorsi giorni. E dopo reciproche accuse, anche la Casa si dimostra completamente spaccata sull'argomento. A farne le spese sembra soprattutto, che se da parte di Beatrice viene criticato per non essere stato solidale con lei, da parte di Letizia viene accusato di essere manovrato proprio dalla stessa Beatrice . Il momento delle sorprese riguarda prima Federico Massaro , chiamato nel cortiletto del Tugurio a ricordare la dipendenza del padre, per poi riabbracciare proprio il genitore. Poco più tardi tocca a Greta Rossetti, che tracciando la sua linea della vita rivive le difficoltà affrontate con la dipendenza del padre. Quindi Greta riabbraccia il fratello Josh , la persona che più di tutte ha saputo proteggerla e darle forza. La puntata si chiude dunque con i: tra i concorrenti in nomination Monia La Ferrera è la meno votata e deve abbandonare definitivamente la Casa. Le nuove nomination vedono invece quattro concorrenti al televoto: Beatrice Luzzi, Stefano Miele, Letizia Petris e Vittorio Menozzi. Chi si salverà? TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE