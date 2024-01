Letizia Petris: "Vittorio non è un uomo libero perché Beatrice non lo rende tale"

Nella spaccatura nata dalla distanza tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero vengono coinvolti anche altri concorrenti del, a partire da Vittorio Menozzi. "Sono cosciente del percorso che sto facendo, sia individuale che di gruppo - esordisce il concorrente del reality, accusato dall'attrice di non averla difesa a dovere - Mi comporto dicendo quello che sento, prendendo posizione in delle battaglie che mi rappresentano e non prendendo posizione in quelle che penso non facciano per me". Quindi prosegue: "Penso che sarebbe stato molto più brutto negare il saluto della buonanotte a una persona solamente per essere stato solidale verso un'altra durante la serata". Dopo l'intervento del modello, la parola passa a Beatrice: "; mi aspettavo che parlando tanto con Greta tirasse fuori il discorso chiedendole come mai avesse difeso Perla in maniera così forte". Ad alimentare ulteriormente il discorso ci pensa Letizia, sostenendo che il ragazzo sia limitato dalla stessa Beatrice. "perché Beatrice non lo rende tale. Penso che crei rapporti sinceri, ma non è mai stato libero di viverli come vuole". Parole prontamente smentite dal diretto interessato: ". La frattura che abbiamo avuto è di tipo sostanziale in merito a quello che pensiamo di Greta e Perla". TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE