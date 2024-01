La trentatreesima puntata delsi apre all'insegna della tensione tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, ormai ai ferri corti da diversi giorni . Le due concorrenti vengono invitate in Superled daper un nuovo confronto, durante il quale non si risparmiano. "Tra noi due ho notato una diversità sia di forma che di sostanza", esordisce Beatrice, che cerca di ricostruire le differenze tra lei e Perla. "Gioca tanto con le emozioni e le debolezze delle persone. Ho visto persone che sono state male per delleabbastanza pesanti fatte da lei", commenta Perla, che ci tiene a difendersi dall'accusa di essere. "C'è questa sicurezza in sé molto Campana", ribatte Beatrice, che viene prontamente accusata di essere "classista". "Sei proprio povera di argomenti, l'unico discorso che hai saputo fare e su piatti e stracci - continua a sostenere Perla, che poi punzecchia l'attrice - Il pubblico sta vedendo,e devi trovare qualsiasi cosa per attaccare". "Da parte di Beatrice trovo che ci sia un forte cambio di marcia, sta premendo molto sull'acceleratore", commenta l'opinionista Cesara Buonamici, supportata nell'analisi degli eventi dall'ex concorrente Giampiero Mughini. Mentre l'intera Casa, sull'argomento, si divide.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE