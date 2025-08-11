Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
11 agosto 2025

La forza di una donna, la puntata dell'11 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 11 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Arif (Feyyaz Duman) e Bahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donna
La forza di una donna: la trama dell'11 agosto

Yeliz, lasciata da Teoman, è costretta a stare da Bahar e si dispera, mentre Ceyda e Bahar cercano di consolarla.

Enver, a casa di Arif, si ubriaca e, quando Hatice gli telefona, gli promette di tornare da lei il giorno dopo. Hatice, emozionata, si alza all'alba per preparargli il borek, ma Enver, al risveglio, non ricorda nulla e non si presenta.

Bahar si dirige al lavoro, sperando che Sema la riassuma, ma la donna è inflessibile.

A scuola, la maestra scopre che Nisan ha i pidocchi; Elif lo sente e lo racconta a tutti i compagni, che iniziano a prenderla in giro. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

