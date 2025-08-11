Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata dell'11 agosto

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 11 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zehra scopre che Sinan sta scappando con un'altra donna. Zeynep accetta di uscire con Emir e Alihan, ma esagera con l'alcol. Il giorno dopo, Zeynep si trova in una situazione imbarazzante che coinvolge anche Yildiz e Halit. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE