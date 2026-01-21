Catalogo
SERIE TV21 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 22 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 22 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Ceyda in una scena de La forza di una donna 2Ceyda in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 22 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arda trascorrerà l'estate a Istanbul.

La forza di una donna 2: cosa succede il 22 gennaio

Emre informa Ceyda che, in accordo con sua madre, Arda trascorrerà l'estate a Istanbul, ma che vivranno in una casa offerta da lui perché ritengono Ceyda incapace di badare al figlio.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

