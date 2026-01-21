Nella nuova puntata di giovedì 22 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arda trascorrerà l'estate a Istanbul.
Emre informa Ceyda che, in accordo con sua madre, Arda trascorrerà l'estate a Istanbul, ma che vivranno in una casa offerta da lui perché ritengono Ceyda incapace di badare al figlio.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.