Forbidden Fruit 2, la puntata dell'11 agosto in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda l'11 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 11 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'11 agosto
Zeynep, stanca e stressata, viene convinta da Emir e Alihan a uscire con loro, ma l'atmosfera si fa presto tesa. Zeynep è visibilmente turbata e, sotto l'effetto dell'alcol, litiga con i suoi amici e con Alihan, con il quale ha un passato irrisolto.
Nel frattempo, la famiglia di Halit si adatta alla nuova casa, tra tensioni latenti e piccoli momenti di leggerezza. La giornata prende una piega drammatica quando Zehra scopre che Sinan sta fuggendo con un'altra donna. Zehra è sconvolta e non riesce ad accettarlo. Halit, infuriato, accusa Zehra di aver agito con ingenuità, causando una grave perdita economica.
Intanto, Zeynep si trova coinvolta in una situazione imbarazzante con Alihan, che crea fraintendimenti con sua sorella Yildiz e suo cognato Halit. Yildiz è esasperata per il ritorno di Zehra a casa, mentre Zeynep cerca di rimettere ordine nella sua vita professionale.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
