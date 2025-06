Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) in una scena di Tradimento

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 16 al 22 giugno durante i prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento 2: le anticipazioni dal 16 al 22 giugno

Kahraman si risveglia dopo l’operazione, per la gioia di Oylum e dell’intera famiglia. Nel frattempo, Ipek architetta un piano di vendetta contro Yesim e coinvolge Azra, ormai esasperata dal ruolo di domestica/babysitter impostole da Yesim. Le due si introducono nella stanza di Oltan, rubano il suo portatile e copiano il video compromettente che mostra Yesim come escort.

A casa dei Dicleli ci sono i preparativi per il ritorno di Kahraman: Ilknur tenta di imporsi, ma Oznur le ricorda che rischia il licenziamento per aver spettegolato su Oylum e Tolga. Intanto, Yesim recupera il denaro della cauzione sua e di Umit, ma si rifiuta di darlo a Tarik. Azra informa Tarik che la chiavetta USB con cui Yesim lo ricatta è vuota.

Guzide affronta nuovamente Dundar con i risultati del test del DNA, ma lui si scansa quando lei tenta un gesto affettuoso. Nel frattempo, Sezai ha un malore e finisce in ospedale. Ipek accusa Guzide, che però respinge tutte le accuse.

Yesim e Umit vengono invitati a partecipare a una trasmissione TV, dove ricevono l'approvazione del pubblico e del signor Kemal, fratello del defunto, che promette loro appoggio.

Oltan cerca Kadriye Bedel (in arte Zennure) per scavare nel suo passato. Nel frattempo, Asli, una vecchia amica di Tolga, appena tornata dall’India, mette in atto un piano: fa incontrare Tolga e Oylum a casa sua per riavvicinarli. Ma proprio in quel momento, un colpo di pistola esplode durante una lite tra vicini e Asli viene gravemente ferita.

