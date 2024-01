Greta Rossetti ritrova il fratello Josh

Nella Casa del Grande Fratello, anche per Greta Rossetti è giunto il momento di raccontarsi attraverso la linea della vita e di ricevere la sorpresa del fratello Josh, al quale è molto legata. Durante la trentatreesima puntata del reality, in onda lunedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5, la concorrente ha ricordato di aver vissuto un'infanzia felice in una famiglia molto unita. Ma a rompere questo equilibrio sono poi subentrati dei problemi lavorativi del padre, che lo hanno fatto cadere nel tunnel dell'alcool: "Tornava la sera a casa, lo guardavo negli occhi e capivo subito che non era più il mio papà. Non era quella persona che mi difendeva e mi proteggeva davanti a tutto". A trasmettere forza a Greta ci ha sempre pensato il fratello maggiore Josh, che anche in questa occasione ha voluto trasmettere la sua vicinanza alla sorella. "Tu stai bene solo se io sto bene? Sto bene, finalmente. Ho voltato pagina e sono un'altra persona", esordisce Josh, rivelando di seguirla costantemente in televisione. Parole che si trasformano poi in un toccante abbraccio. "Io e lei viviamo in simbiosi ed è sempre stato così", commentano in coro Greta e Josh, che si dice fiero del percorso fatto fin qui dalla sorella nella Casa del Grande Fratello. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE