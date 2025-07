Da La forza di una donna a Io sono Farah e La notte nel cuore, scopriamo tutti gli orari e i giorni di messa in onda delle serie turche dell'estate di Canale 5

Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Il palinsesto estivo di Canale 5 è ricco di nuove serie turche molto amate e seguite dal pubblico italiano.

Scopriamo tutti gli orari e i giorni di messa in onda delle serie turche in onda su Canale 5.

Forbidden Fruit: quando va in onda, giorni e ora

Il pomeriggio di Canale 5 si apre con Forbidden Fruit, una nuova serie turca che, attraverso la storia di due sorelle, unisce il genere drammatico a quello romantico.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Io sono Farah, quando va in onda, giorni e ora

Io sono Farah è la nuova serie turca con l'attrice Demet Özdemir nel ruolo della protagonista.

Farah è una giovane donna iraniana immigrata a Istanbul che lavora come addetta delle pulizie. Durante un turno in un locale, Farah assiste a un omicidio.

Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Feyyaz Duman (Arif) e Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

La forza di una donna, quando va in onda, giorni e ora

La forza di una donna è la nuova serie turca di genere drammatico che racconta la storia di Bahar (Ozge Ozpirincci). Dopo la misteriosa scomparsa di Sarp, Bahar affronta le difficoltà della vita con due figli piccoli, Nisan e Doruk.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nuh (Aras Aydin) e Sevilay (Leyla Tanlar) ne La notte nel cuore

Innocence e La notte nel cuore, quando vanno in onda su Canale 5

Due nuove serie turche arricchiscono il weekend estivo dell'ammiraglia Mediaset.

La serie turca Innocence va in onda il sabato e la domenica dalle 17:50 su Canale 5 mentre La notte nel cuore va in onda la domenica in prima serata su Canale 5.

Dopo la diretta tv, tutte le puntate delle due serie sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

