Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna, in onda martedì 10 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di martedì 10 giugno di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice sospetta che dietro i disegni di Sirin possa nascondersi un'atroce verità.

La forza di una donna: cosa succede il 10 giugno

Yeliz chiede a Bahar di raccontarle cosa sia successo a Sarp, e Bahar si apre finalmente con la sua amica. Tuttavia, Bahar confessa di non fidarsi delle notizie riportate dai giornali. Nel frattempo, Hatice è in ansia per i disegni trovati nella stanza di Sirin: non riesce a capire se la ragazza stia nascondendo qualcosa. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

