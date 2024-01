La trentatreesima puntata del Grande Fratello regala attimi di grande emozione a, chiamato a ricostruire il rapporto con il padre per poi poterlo riabbracciare nel cortiletto del tugurio. Il concorrente racconta i problemi di dipendenza vissuti dal genitore, ricordando alcuni episodi cruciali per il suo percorso, fino alla convivenza forzata dovuta dalla quarantena per il Covid-19. Una situazione dalla quale è iniziata la rinascita di Giuseppe, anche grazie al contributo di Federico. "Spesso mi sono ritrovato a fare il padre di mio padre. Ed è stata dura perché ce l'avevi in casa tutti i giorni", spiega il concorrente del reality, che poi si sofferma sulle modalità con cui ha cercato di aiutare il genitore. "Ho imparato a usare l'amore e non più il rimprovero. Quando vedi un figlio che ti ama, se ti fidi di lui, non può che farti del bene". Dopo aver ricostruito la sua storia, per Federico è tempo di riabbracciare suo papà: "Mi ha fatto molto piacere sentire le tue parole. Ti voglio un sacco di bene": Quindi prosegue: "Mi piace la tua sincerità, cerca di portarla avanti perché non è importante vincere ma apprendere cose nuove e capire come si vive con gli altri. Gli sbagli servono a migliorarsi, perciò vai avanti così e assorbi il benessere, non farti coinvolgere dal malessere". TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE