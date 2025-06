Asia Argento festeggia quattro anni di sobrietà: “Celebro il coraggio di non scappare dal disagio”

Asia Argento ha condiviso sui social una serie di immagini per festeggiare un traguardo importante: quattro anni di sobrietà, lontana da alcol e droghe. L'attrice, 49 anni, ha accompagnato il post con una lunga didascalia: "Quattro anni. Quattro anni di sobrietà, di pulizia, di verità cercata a mani nude. Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno. Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa".

Asia Argento ha poi rivolto un pensiero a chi le è stato accanto in questo percorso: "Non sarei qui senza chi mi ha teso la mano, senza chi ha creduto in me anche quando io non ci riuscivo. Grazie a chi ha camminato con me, a chi ha saputo perdonarmi, a chi comprende senza bisogno di spiegazioni. Grazie, dal profondo. A chi c’era, a chi c’è. A chi non c’è più. A chi sa cosa vuol dire. Oggi celebro la libertà e il coraggio di non scappare dal disagio. Con gratitudine immensa".

Asia Argento parla della battaglia contro le dipendenze

Asia Argento, ospite a Verissimo, aveva parlato della sua battaglia contro le dipendenze, condividendo anche la sua rinascita: "Conto i giorni perché ogni giorno è un miracolo. Sono grata di essere qui, sobria, in piedi e in salute. Già così la vita è migliore".

L'attrice durante l'intervista aveva rivelato di non essere mai ricaduta nella dipendenza durante questi anni di sobrietà. Tuttavia ha confessato di avere delle ricadute emotive: "A volte perdo la sobrietà emotiva e cado nei miei difetti, come la paura, la rabbia e tante altre cose che preferirei non avere, ma fanno parte di me".