Dopo sorprese, confronti, faccia a faccia e chiarimenti, la trentatreesima puntata delvive l'esito del televoto che vedeva in nomination Federico Massaro, Sergio D'Ottavi, Perla Vatiero, Fiordaliso e Monia La Ferrera e Stefano Miele. I primi a salvarsi sono Fiordaliso, Federico e Perla, mentre più tardi tocca a Sergio, lasciando Stefano e Monia all'ultimo testa a testa. Ed è proprio quest'ultima a dover abbandonare definitivamente la Casa. "Siete stati tutti per due mesi la mia famiglia, siete un pugno di pazzi - ha commentato Monia prima di congedarsi dagli inquilini - Mi avete fatta crescere, vi ho ascoltato e voi avete ascoltato me. Grazie per questa bellissima esperienza che capita solo una volta nella vita, sono grata di essere stata qui con voi".

