Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 15 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La notte nel cuore: cosa succede il 15 giugno

Mentre la famiglia Sansalan è immersa nei preparativi per la cerimonia dell'henné, tensioni e segreti non risolti sono pronti a esplodere. Harika organizza una festa sfarzosa con una sorpresa che umilia pubblicamente Sevilay, scatenando il caos. Nel frattempo, Nuh e Melek premono su Sumru affinché riveli la verità a Samet: sono i suoi figli. La donna, dilaniata dal senso di colpa, crolla davanti alla madre e confessa. In un crescendo emotivo, Sevilay fugge, decisa a ricominciare lontano da tutto. La notte nel cuore va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

