Un nuovo eliminato, tre nuovi concorrenti e un'emozionante sorpresa per Amanda Lecciso: il racconto della ventiseiesima puntata del reality in onda lunedì 28 gennaio

Lunedì 27 gennaio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla ventiseiesima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Il presunto triangolo amoroso tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez apre la nuova puntata del GF. Dopo il ritorno di Helena nella Casa, gli equilibri tra i tre inquilini sono cambiati: nel corso del tempo, Zeudi si è allontanata da Helena per avvicinarsi ad Javier.

Tutti contro Amanda Lecciso e la sorpresa di Jasmine Carrisi

Amanda Lecciso si difende dalle molte critiche ricevute da Shaila Gatta, Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo. Dopo aver deciso di nominarla nella scorsa puntata, anche Mariavittoria Minghetti si è allontanata da Amanda: "Tu non sei chiara, non ti capisco più".

Amanda Lecciso riceve la dolce sorpresa di sua nipote Jasmine Carrisi. La ragazza incontra anche Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta per difendere sua zia.

Tre nuovi ingressi al Grande Fratello

Tre nuovi concorrenti entrano nella Casa nella puntata di lunedì 27 gennaio. Maria Teresa Ruta torna al Grande Fratello dopo aver partecipato al reality nel 2020.

Mattia Fumagalli e Federico Chimirri entrano insieme in Casa e si presentano agli inquilini.

Le lacrime di Jessica Morlacchi e Luca Calvani

Intense emozioni per Luca Calvani e Jessica Morlacchi che riescono a fare pace dopo settimane di lontananza e accesi scontri. I due amici si sono abbracciati lasciandosi alle spalle tutte le incomprensioni legate al loro rapporto.

Luca Calvani è l'eliminato della puntata del 27 gennaio del Grande Fratello e deve abbandonare per sempre la Casa. Inoltre, l'attore non ha ottenuto "la seconda vita" dal pubblico e per questo è definitivamente eliminato dal gioco.

Alla fine della puntata, i concorrenti più votati che finiscono al televoto per l'eliminazione sono: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi, Bernardo Cherubini e Chiara Cainelli.

