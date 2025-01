Amanda Lecciso contro tutti, Shaila Gatta: “Sei una vipera e un’arpia”

“Grande bluf”, “Falsa”, “Vipera”, “Arpia”. Questi sono solo alcune delle dure critiche ricevute da Amanda Lecciso da molte inquiline del Grande Fratello.

Negli ultimi giorni nella Casa, Shaila Gatta ha giudicato i comportamenti di Amanda e i rapporti nati tra lei e gli altri inquilini.

“A volte le parole che si usano definiscono più la bocca da cui escono. Se dopo quattro mesi loro pensano questo, possono continuare a pensarlo”, è il commento di Amanda riferendosi al gruppo formato da Shaila, Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo.

“Se alcune persone hanno questa idea, ti puoi fare qualche domanda", commenta Shaila. "Su cosa mi dovrei mettere in discussione?", chiede Amanda che poi spiega i sentimenti vissuti dopo la nomination ricevuta da Mariavittoria Minghetti, “La nomination di Mariavittoria mi ha molto ferita. Quando parla con me, lei sembra in un modo e poi è in un altro”.

"Tu non sei chiara, non ti capisco più. Non ci troviamo più. Non ti sei avvicinata mai", è la replica di Mariavittoria.

