Il rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani non sembrava essere migliorato dopo il rientro della cantante nella Casa del Grande Fratello. Numerosi scontri e attacchi hanno contraddistinto le ultime settimane del loro rapporto.

Alfonso Signorini chiama Luca Calvani nel confessionale e mostra al pubblico un emozionante momento tra l'attore e Jessica Morlacchi.

Mentre Jessica era impegnata a lavare i piatti, Luca Calvani aveva iniziato a parlare di una ragazza carina conosciuta tempo prima, riferendosi all'intenso rapporto nato tra loro due nella Casa: "Ho conosciuto questa tipa carina un paio di mesi fa. Non ho mai capito cosa è andato storto tra me e lei. Lei veniva da una delusione, pensavo di poter tranquillamente esagerare. Era un bisogno di dare e ricevere affetto”.

“Lei voleva altro e tu non glielo hai dato", aveva risposto Jessica che nel confessionale aveva aggiunto, “So quello che ho provato e so quello che lui è stato qui dentro per me. Però sarebbe stato bello, mi sarebbe piaciuto un sacco. Tutto questo succede quando hai provato una cosa forte".

Luca Calvani non riesce a trattenere le lacrime e raggiunge Jessica Morlacchi in salotto e i due si lasciano andare a un lungo abbraccio.

“Grazie per quello che hai detto in confessionale", afferma l'attore commosso. "Non sarà che in un'altra vita io e te, è successo qualcosa. È stata una clip stupenda. Grazie”, spiega Jessica.

