Nella puntata di lunedì 27 gennaio del Grande Fratello, Amanda Lecciso riceve un'emozionante sorpresa. Dopo aver affrontato numerose critiche dalle sue compagne d'avventure, Amanda incontra la nipote Jasmine Carrisi.

“Hai una classe allucinante, sei elegante e pazzesca. Rimani sempre calma, noi ti seguiamo. Io non ho più una vita sociale da quando sei qui dentro. Ti amo”, dichiara Jasmine Carrisi che difende spesso la zia anche attraverso i suoi profili social.

“Jasmine è un pezzo di cuore. La amo troppo”, sono le parole di Amanda visibilmente emozionata.

Jasmine Carrisi contro Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta

Mariavittoria Minghetti raggiunge il salotto e ha un confronto con Jasmine Carrisi. La nipote di Amanda critica i comportamenti avuti da Mariavittoria: “Non sono qui per litigare, ma sei stata una grande delusione per me. Tu pugnalavi Amanda alle spalle in continuazione. Sono contenta che tu l’abbia nominata così lei lo ha capito. Qualcosa si era rotto già da qualche mese. Mariavittoria non è stata coerente e corretta”.

“La tua nomination mi ferisce. Per me stavamo ricostruendo”, aggiunge Amanda parlando con l'inquilina. “Io mi allontanerei da Mariavittoria”, è il commento di Jasmine.

Anche Shaila Gatta arriva in salotto e Jasmine commenta il suo rapporto con Amanda: “Non mi piacciono i tuoi atteggiamenti, ma con Amanda sei sempre stata coerente”.

