Mattia Fumagalli è un nuovo concorrente del Grande Fratello. Lo sportivo ha varcato la Porta Rossa durante la puntata di lunedì 27 gennaio.

Mattia Fumagalli entra nella Casa insieme a Federico Chimirri. Dopo aver salutato tutti gli inquilini della Casa, i due nuovi concorrenti vengono mandati nel Tugurio insieme a Maria Teresa Ruta.

Mattia Fumagalli, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello

Mattia Fumagalli, nuovo concorrente del Grande Fratello, ha una passione per lo sport, in particolare per lo sci: insegna questa disciplina ai Piani di Bobbio dal 2010.

Oltre a essere un maestro di sci, Mattia si definisce un "digital lover", al punto di fondare una sua social media agency e da diventare un content creator con all'attivo diversi account Instagram.

Nato vicino a Lecco nel 1986, Mattia ha vissuto la sua vita tra Valmadrera, paese dove è cresciuto, e Milano, città dove ha studiato dopo le scuole superiori.

