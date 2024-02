Mercoledì 14 febbraio in prima serata su Canale 5 è andata in onda la trentaseiesima puntata del Grande Fratello. Cosa s'è successo ieri sera durante la diretta di Canale 5? Guarda la puntata integrale qui sopra.

La puntata inizia con le reazioni all'eliminazione di Vittorio Menotti. Perla Vatiero e Grecia Colmenares attribuiscono a Beatrice Luzzi la responsabilità della sua uscita, che però si difende dicendo che non è stata lei a mandarla in nomination.

L'attrice e Simona Tagli accusano Greta Rossetti, che avrebbe puntato troppo sulla sua seduttività per conquistare Vittorio.

L'ex concorrente entra quindi nella Casa per incontrare prima Beatrice e poi Greta.

Mirko Brunetti torna a vivere in Tugurio per qualche giorno per poter confrontarsi con Perla Vatiero.

Una grande sorpresa per Anita Olivieri che, dopo cinque mesi, rivede il suo fidanzato Edoardo.

Stefano Miele è il meno votato dal pubblico ed è il primo concorrente a rischio eliminazione. In nomination vanno Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi e Grecia Colmenares.

