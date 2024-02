"Ha soggiogato Vittorio con le sue curve". Simona Tagli accusa Greta Rossetti di essere responsabile dell'eliminazione di Vittorio Menozzi, attirandolo verso di sé con la seduzione.

"Fa male, bisogna sdoganare questo tabù in Italia che se hai belle gambe non hai altro. Le persone non vanno oltre. Vittorio, Sergio, sono persone intelligenti e non si avvicinano a me solo perché sono seduttiva. Sono tanto altro e devo dimostrarlo a me stessa e alle persone che mi amano. Vengo giudicata solo per le curve”. "Pensavo di aver fatto il callo sui giudizi estetici, ma non è così", continua la concorrente, che specifica: “Tra me e Vittorio c'era tutto tranne che malizia fisica".

Tagli è ferma nella sua posizione: "Mentre lei giocava con Vittorio, Greta giocava con Sergio. Ben vengano le curve, ma Vittorio si è fatto trascinare dalle sue curve secondo una strategia. Non ha avuto poi il dovuto sostegno".

Ad intervenire è lo stesso Alfonso Signorini, che ricorda a Simona Tagli gli anni in cui lavorava a Buona Domenica: "Hai detto che Greta Rossetti fa leva sulle sue curve. Per dovere di cronaca, ti ricordo cosa facevi a Buona Domenica. Cosa facevi? Non lavoravi con le tue curve?".

Più tardi, Greta incontra Vittorio in Mystery Room, a cui chiede: "Stavi vicino a me perchè ti ho sedotto?". "Saresti stata pessima a sedurmi. Invito a pensare che possano esserci rapporti di amicizia come il nostro. Nessun imbarazzo per il tuo corpo", risponde l'ex concorrente.

