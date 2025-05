Nel nuovo episodio di Tradimento 2, andato in onda venerdì 30 maggio in seconda serata su Canale 5, Mualla piange la morte di Behram

Nell'episodio 74 della seconda stagione della serie turca Tradimento, andato in onda venerdì 30 maggio e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, Behram muore.

L'infermiera chiama Mualla per comunicarle che il figlio si è ulteriormente aggravato e che ormai non c'è più niente da fare per lui: Behram è morto.

Tradimento, come muore Behram?

Nel finale della prima stagione della serie turca Tradimento, Behram viene misteriosamente colpito da uno sparo fuori dall'ospedale in cui è ricoverata Oylum.

Da quel momento finisce in coma e viene tenuto in vita tramite macchinari per volere di Mualla.

Tuttavia, neanche Mualla Dicleli può sconfiggere la morte e la donna è costretta ad arrendersi davanti all'evidenza che suo figlio è morto.

Tradimento 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

