I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 18 aprile in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 18 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, è arrivato il giorno del matrimonio tra Tolga e Selin. Intanto, Ozan confessa a sua madre di essersi sposato con Zelis in segreto. Tarik uccide Korkmaz sotto gli occhi di Yesim, che li sta spiando e riprende l'omicidio. Mualla vuole impedire a Oylum di sostenere l'esame di abilitazione e convince Behram ad ostacolarla. Proprio mentre sta andando a sostenere l'esame, Oylum rimane coinvolta in un grave incidente d'auto. Le sue condizioni sono critiche e il medico comunica a Behram che, se necessario, dovrà decidere se salvare lei o il figlio. Fuori dall'ospedale, qualcuno attenta alla vita di Behram.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE