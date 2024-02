"Penso che abbiate ragione sul fatto che fosse principalmente responsabilità mia". Vittorio Menozzi torna nella Casa del Grande Fratello per commentare le cause della sua eliminazione, che ha provocato un'accesa discussione tra gli inquilini negli ultimi due giorni.

I concorrenti hanno infatti iniziato ad accusarsi di essere responsabili dell'uscita di Vittorio. Perla Vatiero sostiene che la colpa sia di Beatrice Luzzi, che non avrebbe assunto un atteggiamento di protezione nei suoi confronti: “Se voglio bene a una persona, sapendo che sono davanti alle telecamere, io non evidenzio il fatto che quella persona è indecisa e confusa. Non evidenzio l’errore che sta facendo”.

"Vittorio è stato al televoto per mesi, l’ho protetto per mesi", si difende quindi Beatrice, sottolineando invece come Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, che lo hanno mandato in nomination, "si sono erti a difensori di Vittorio. Non ho mai nominato Vittorio e non l’avrei mai fatto perché l’affetto e la stima rimangono". L'attrice spiega: "Quello che lo ha sfavorito è che abbia cambiato atteggiamento non solo nei miei confronti ma nella Casa in generale".

Anche Grecia Colmenares ha dato la colpa a Beatrice per aver condizionato le sue scelte e aver limitato le sue libertà: "Lui non ha potuto vivere da solo, perché se lui lo faceva lei gli stava vicino, lui non si sentiva libero. Lui non stava bene nella Casa".

Simona Tagli, invece, prende le difese di Beatrice e attacca tutti gli inquilini: "Pensavo che Beatrice fosse manipolativa, sono entrata in questa casa e ho trovato una donna che era veramente distrutta da queste iene e, da donna a donna, mi sono sentita di abbracciarla". La showgirl addirittura si scaglia contro Perla Vatiero, dicendo di aver manipolato Vittorio seducendolo.

Vittorio Menozzi incontra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Vittorio entra nella Casa per incontrare Beatrice: "Penso che tu abbia avuto un ruolo importante con le tue parole e i tuoi silenzi, ma il vero motivo per cui sono uscito dalla Casa sono i miei comportamenti e il mio carattere. Sono fiero di quello che ho fatto e del bene che ti voglio e di quello che tu speri continui a volermene". "Mi manchi tantissimo", risponde l'attrice.

L'ex concorrente va poi in Mystery per riabbracciare Perla Vatiero, che commenta: "Sono stati giorni terribili. Io cercavo sempre di evitare le discussioni perché sai che mi spaventano".

"La casa del Grande Fratello è un posto dove puoi capire chi sei, crescere e lavorare sulle tue fragilità in primis accettandole", risponde Vittorio.

LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE