L 'eliminazione di Vittorio Menozzi dalla Casa del Grande Fratello durante la puntata di lunedì 12 febbraio ha provocato un'accesa discussione tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero.

L'attrice, infatti, è stata salvata dal pubblico, che invece ha deciso di mandare a casa l'ingegnere. Al verdetto pronunciato da Alfonso Signorini, non si è fatto attendere il commento di Perla Vatiero: "Ce l'ha fatta! Assurdo, per me è assurdo".

Parole, queste, a cui Beatrice Luzzi ha attribuito una certa importanza, tanto da provocare un'accesa reazione per difendere la sua posizione: "Vieto assolutamente di dirmi Ce l’hai fatta! Non ve lo permetto", dice l'attrice durante una pausa pubblicitaria.

"Ragazzi qui esce chi viene nominato, certamente non l’ho nominato io e mai l’avrei fatto. Io non l’avrei mai nominato nella mia vita qualsiasi cosa mi avesse fatto. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse. Basta attribuirmi la responsabilità di qualsiasi cosa. Per me l’uscita di Vittorio è il dolore più grande. L’avete attaccato in tutti i modi dicendo le peggiori cose e io sono l’unica che l’ha sempre difeso", spiega l'attrice, visibilmente arrabbiata

Non tarda ad arrivare la risposta di Perla Vatiero: "Sei una persona aggressiva. Io ho paura di te all’interno della casa. Questa volta siamo noi ad avere paura di te in questa casa".

