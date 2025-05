La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in seconda serata il 30 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in seconda serata venerdì 30 maggio su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 30 maggio

Un uomo chiamato Vahit arriva a Istanbul per compiere la sua vendetta e proteggere l'onore della famiglia Dicleli, ma Mualla lo umilia e lo caccia via.

Accompagnata da Azra, Selin sporge denuncia contro Tolga, che viene preso in custodia dalla polizia.

Ipek rivela a Oltan che Azra è una bugiarda e che le accuse contro suo figlio sono false.

Oltan minaccia Selin di cacciarla di casa se non la smette di calunniare Tolga.

Intanto, Mualla incoraggia Kahraman a conquistare Oylum prima che Behram muoia, così da mettere pace e tenere l'erede Dicleli in casa sua.

Dopo qualche ora, Behram muore, mentre Oylum, rapita da Vahit, viene salvata da Kahraman.

