Sumru (Ece Uslu) ne La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 27 giugno

I Sansalan costringono Bunyamin a porgere le sue scuse a Cihan e Sevilay per le parole offensive pronunciate nei loro confronti, pena il licenziamento. Lui, nonostante neghi di averlo fatto, porge le sue scuse a entrambi, ma Cihan non le accetta.

Grazie all'aiuto di un avvocato di Cihan, Nuh viene scagionato e fatto uscire di prigione.

Nonostante le ansie e le paure di Melek, Cihan la convince a fare un giro in mongolfiera.

I preparativi per il matrimonio di Cihan e Sevilay proseguono e arriva il giorno delle nozze. Durante la cerimonia di nozze, Sevilay si rifiuta di sposare Cihan.

Melek corre da Nuh per comunicargli la notizia. All'improvviso, la villa viene colpita da una raffica di proiettili L'attacco è stato ordinato da Tahsin, il quale ha intenzione di distruggere Samet e la sua famiglia.

