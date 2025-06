Pomeriggio Cinque, il saluto commosso di Myrta Merlino: "Mi mancherete moltissimo"

Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Pomeriggio Cinque nell’ultima puntata della stagione.

La conduttrice ringrazia telespettatori e squadra: "E allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione. Abbiamo vissuta insieme ogni giorno, ogni pomeriggio. Abbiamo raccontato la realtà così com'è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone. La cronaca per me riflette il Paese e quindi noi abbiamo provato a raccontarvele in tutte le sfumature, le luci, le ombre, quello che funziona e quello che non funziona, seguendo un principio sacro del nostro mestiere: fare le domande e non accontentarsi delle risposte".

Myrta Merlino

Un ringraziamento va anche alla redazione: "La televisione però, lo sapete, è un grande lavoro collettivo, un lavoro di gruppo. Ci sono gli inviati, ma ci sono tutti quelli che non vedete e sapete quanto sono importanti, necessari, quanto sono essenziali per farmi entrare tutti i giorni nelle vostre case".

Myrta Merlino, commossa, chiude rivolgendosi al pubblico da casa: "Quest'anno quasi 200 puntate insieme a voi e poi ci siete voi, il pubblico, siete la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete, voi che non ci mollate mai e quindi a voi devo il grazie più grande. Mi mancherete moltissimo, lo devo dire, e quindi buone vacanze. State bene e non mollate mai".

Cambio alla conduzione: a Pomeriggio Cinque News arriva Alessandra Viero

Myrta Merlino e Alessandra Viero

Da lunedì 9 giugno, al timone della versione estiva Pomeriggio Cinque News ci sarà Alessandra Viero. Durante l’annuncio, Merlino passa idealmente il testimone con queste parole: "Sono molto contenta perché so di lasciarvi in buone mani, con una collega brava, preparata e che ci metterà tutto il cuore".

Alessandra Viero raccoglie l'invito: "Crepi il lupo, Myrta. Ho percepito tanto affetto da parte tua e ti ringrazio".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE