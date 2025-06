Pomeriggio Cinque News, da lunedì 9 giugno arriva Alessandra Viero

Cambio alla conduzione di Pomeriggio Cinque: da lunedì 9 giugno inizia la versione estiva del programma, Pomeriggio Cinque News, con Alessandra Viero alla guida. L’annuncio durante l’ultima puntata condotta da Myrta Merlino, che saluta al collega: "Questa sera sarà come sempre su Rete 4 con il suo Quarto Grado, però da lunedì al mio posto qui troverete lei".

La conduttrice esprime fiducia e stima nei suoi confronti: "Io voglio dirlo a voi a casa: sono molto contenta perché so di lasciarvi in buone mani, con una collega brava, preparata e che ci metterà tutto il cuore a fare questa estate insieme a voi, raccontandovi la realtà come va raccontata: con onestà e rigore. Quindi Ale, in bocca al lupo davvero".

Myrta Merlino e Alessandra Viero

Alessandra Viero risponde alle parole di Myrta Merlino: "Crepi il lupo, Myrta. Ma io devo ringraziare te per queste parole, e sono vere, perché me le hai dette anche ieri dietro le quinte. Quindi, insomma, davvero ho percepito tanto affetto da parte tua e ti ringrazio".

