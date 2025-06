Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 31 maggio al 6 giugno su Rete 4, la duchessa Amalia ammette con la figlia le difficoltà economiche della famiglia e accusa Lope di essere inadeguato per la ragazza. La situazione tra Jana e Manuel al palazzo è sempre più insostenibile. Con grande sorpresa della coppia, non è Cruz a reagire con maggiore veemenza, ma Alonso, che non riesce ad accettare che il figlio sposi una cameriera. La posizione di Manuel, però, non cambia e pur di sposare Jana si dice disposto a rinunciare al marchesato. Dopo il suo scontro con Catalina, Pelayo tenta di riavvicinarsi a lei. Tuttavia, non sa che la giovane non gli ha ancora rivelato tutta la verità sul figlio che aspetta e che la parte più dolorosa della storia ferirà profondamente l'orgoglio del conte. Nel frattempo, Curro decide di intervenire a favore della relazione tra Manuel e Jana e si rivolge ad Alonso per farlo riflettere sulle somiglianze tra la situazione del figlio e quella che lui stesso ha vissuto con Dolores. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

