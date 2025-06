Lily Collins, la dedica ad Ashley Park per il compleanno: "Grata per il nostro legame di sorellanza"

L'attrice dedica dolci parole all'amica e collega di set: "Non ci prendiamo troppo sul serio, ma siamo seriamente presenti l’una per l’altra"

"Buon compleanno a te, sorella mia": inizia così la dolce dedica di Lily Collins all'amica e collega Ashley Park, che compie 34 anni.

"Sarò sempre al tuo fianco per ridere, piangere, ballare e fare tutto questo insieme, anche allo stesso tempo. Andrei davvero ovunque con te e per te. Sono incredibilmente grata per il nostro legame di sorellanza e non riesco a immaginare tante delle avventure della mia vita senza il tuo incoraggiamento e il tuo supporto", aggiunge l'attrice, da poco diventata mamma.

"Brindiamo a tanti altri anni in cui non ci prendiamo troppo sul serio, ma siamo seriamente presenti l’una per l’altra. Ti voglio un mondo di bene", conclude Lily Collins, 36 anni, che con Ashley Park condivide dal 2020 il set di Emily in Paris.