La finale del Grande Fratello va in onda lunedì 25 marzo in prima serata su Canale 5. I primi finalisti di questa edizione sono Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Scopriamo chi sono.

Beatrice Luzzi, chi è la prima finalista del Grande Fratello

Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello

Nella puntata di lunedì 26 febbraio del Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia Beatrice Luzzi come prima finalista del reality, dopo aver vinto al televoto contro Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares: "Ringrazio tutti quelli che tra il pubblico hanno rinnovato il loro affetto per me in tutti questi mesi e ringrazio voi per avermi dato questa possibilità", commenta l'attrice.

Nata il 14 novembre del 1970, Beatrice Luzzi ha lavorato per la televisione, il cinema e il teatro. Tra i suoi ruoli più celebri quello di Eva Bonelli nella soap opera Vivere, personaggio che ha interpretato per tre anni tra il 1999 e il 2001. Oltre ad aver recitato in molte fiction di successo, Beatrice Luzzi ha ricoperto il ruolo di conduttrice tv, autrice e regista.

Rosy Chin, chi è la seconda finalista del Grande Fratello

Rosy Chin è la seconda finalista del Grande Fratello

Rosy Chin è stata annunciata come seconda finalista del reality nella puntata dell'11 marzo, vincendo al televoto contro Anita Olivieri, Paolo Masella e Letizia Petris. A comunicarlo alla concorrente è stato il marito Paolo: "Non so cosa dire. Lo sai che non penso mai di meritarmi nulla, perché tutto quello che abbiamo ottenuto è stato con grande sacrificio".

Chef e imprenditrice, Rosy Chin è anche la proprietaria di un noto ristorante di cucina fusion a Milano. Cresciuta in Italia, si è appassionata alla cucina seguendo le orme del padre. È sposata con Paolo La Quosta, cuoco e collega di Rosy. La coppia ha avuto tre figli.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE