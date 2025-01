Come finisce Endless Love?

L'atteso finale di Endless Love (Kara Sevda), serie turca con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, arriverà prossimamente su Canale 5.

Tra amori tormentati, vendette ed emozionanti colpi di scena, Endless Love è stata una delle serie tv più amate e seguite dell'ammiraglia Mediaset.

Di seguito, scopriamo come finisce la serie tv e come si conclude la storia d'amore di Kemal e Nihan.

Endless Love, come finisce l'ultima puntata

Dopo essersi sposati, Nihan e Kemal sperano di poter vivere la loro vita insieme lontani da Emir. Quest'ultimo si è dato alla fuga per evitare l'arresto.

In realtà, Emir non si è arreso e sta organizzando un terribile piano insieme a Baran, il suo nuovo braccio destro. Dopo aver provato a uccidere Kemal in una camera iperbarica nel giorno del suo matrimonio, Baran ed Emir riusciranno a far cadere Kemal in una trappola mortale.

Nihan viene rapita e portata in un luogo isolato. Kemal scopre che la moglie si trova su un precipizio vicino a una bomba.

Endless Love, chi muore nell'ultima puntata

Un finale tragico e struggente attende tutti i fan di Endless Love.

È lo stesso Emir ad accompagnare Kemal nel luogo in cui si trova Nihan: Emir ha posizionato una serie di bombe intorno al percorso trasformandolo in un campo minato.

Nonostante il pericolo, Kemal si avvicina a Nihan finendo però su una mina. Anche Emir si avvicina al campo minato convinto di avere Kemal in trappola. Gli artificieri riescono a disinnescare la bomba vicino a Emir e dargli una speranza di salvezza.

Kemal decide di abbracciare Emir facendo così esplodere le bombe. Kemal si sacrifica e decide di morire insieme al suo nemico per far vivere Nihan e Deniz in pace.

Kemal ed Emir moriranno insieme nell'esplosione mentre Nihan riuscirà a salvarsi.

