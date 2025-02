Negli ultimi episodi della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 4 febbraio in prima serata su Canale 5, Nihan viene condotta da Baran nel nascondiglio di Emir e, ancora stordita, viene legata con una catena e sorvegliata da Asu. Nel mentre Kemal scopre che la talpa è Adem, ma è troppo tardi. Infatti, l'agente ha rapito Zeynep con una scusa. Il rapimento, però, si rivela solo uno stratagemma per rapire Ayhan e Zehir. A questo punto Emir tiene in ostaggio sia Nihan che Ayhan e Zehir, quindi decide di andare in ospedale, dove sa che verrà arrestato. Hakan e Kemal sventano il tentativo di Zeynep di uccidere Emir, che porta la polizia sul luogo in cui è sequestrato Zehir. Kemal aiuta inaspettatamente Emir a fuggire, con la promessa che in cambio libererà Ayhan e lo accompagnerà da Nihan. Hakan prova a seguirli, ma viene depistato. Mentre il commissario riceve una soffiata su movimenti sospetti in una fabbrica abbandonata, Emir lascia Kemal nel luogo in cui dovrebbe trovare Nihan, ma ha i minuti contati per salvarla. Quando tutto sembra perduto, Emir ricompare, ma abbandonato anche da Baran, si trova a fare la mossa sbagliata allo stesso gioco da lui architettato. Un finale esplosivo per questo triangolo amoroso, seguito da un assaggio del futuro di Deniz.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE