Endless Love, Kemal muore prima del matrimonio?

Nell'episodio di giovedì 16 gennaio di Endless Love, Kemal viene rinchiuso da Emir in una camera iperbarica. Riuscirà a salvarsi?

Tensione alle stelle nella puntata di Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 16 gennaio su Canale 5. Nelle puntate precedenti, Emir è riuscito a rapire Kemal poco prima del suo matrimonio. Mentre si prepara per le nozze, Nihan è molto preoccupata perché non riesce a comunicare con Kemal in alcun modo.

Kemal muore in Endless Love?

Dopo averlo rapito, Emir rinchiude Kemal in una camera iperbarica in un ospedale. Il terribile piano di Emir consiste nel togliere sempre più ossigeno a Kemal fino alla sua morte.

"Ti descriverò la tua morte. Nella camera iperbarica stiamo riducendo l'ossigeno un po' per volta. Non sarai più tra noi tra una mezzora. Ti porteremo via da lì e ti troveranno sul ciglio di una strada con i polmoni esplosi senza un perché", spiega Emir.

Ayhan e Zehir, accortisi del sequestro, si mobilitano per salvare l'amico e grazie a Zeynep ricostruiscono l'indirizzo dell'ospedale abbandonato e il motivo per cui Kemal è stato portato lì.

Zeynep e Zehir trovano Kemal rinchiuso nella camera iperbarica e riescono a salvarlo. Kemal corre da Nihan e i due celebrano il loro matrimonio.

Endless Love, cosa succede nelle prossime puntate

Emir è furioso con Zeynep perché è intervenuta per salvare Kemal. Zeynep fa di tutto per fermarlo: Emir sale in auto e lei lo insegue correndo, ma viene investita da un'auto.

Kemal e Nihan si sposano e danno inizio ai festeggiamenti.

