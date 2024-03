Endless Love: il cast della nuova serie turca

Scopriamo gli attori e le attrici del cast di Endless Love, la nuova serie turca in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity

Dopo l'enorme successo di Terra amara e la serie Everywhere I go in esclusiva su Mediaset Infinity, Endless Love è la nuova serie turca pronta a emozionare il pubblico di Canale 5.

Endless Love andrà in onda nei pomeriggi di Canale 5 a partire dall'11 marzo e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity dopo la diretta televisiva.

Nel video qui sopra, scopriamo gli attori e le attrici del cast di Endless Love.

Su Mediaset Infinity, trovate la guida completa a Endless Love con tutto quello che c'è da sapere sulla serie: dalle anticipazioni alla trama fino alle location della serie.

Kemal e Nihan si incontrano su un autobus in una delle prime scene di Endless Love

Endless Love, il cast della serie

Endless Love vede come protagonisti gli attori Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Neslihan Atagül è Nihan, giovane proveniente da una famiglia benestante che si innamora di Kemal dopo averlo incontrato su un autobus. Classe 1992, l'attrice turca ha ricevuto una nomination agli Emmy come Miglior attrice internazionale proprio per il ruolo di Nihan.

Burak Özçivit dà il volto a Kemal, ragazzo di umili origini che si innamora a prima vista di Nihan. Attore di cinema e tv, Özçivit ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera. È stato nominato agli Emmy come Miglior attore internazionale per il suo ruolo in Endless Love.

Kaan Urgancıoğlu interpreta Emir Kozcuoğlu, il ricco uomo che Nihan è costretta a sposare nonostante il suo amore per Kemal.

Rüzgar Aksoy è Tarik, il fratello di Kemal. Il pubblico italiano ricorderà l'attore turco per essere stato l'interprete di Ercüment in Terra amara.

Un altro volto molto amato di Terra amara farà il suo ingresso nella seconda stagione di Endless Love: Kerem Alisik, noto per il ruolo di Fekeli, interpreterà il personaggio di Ayhan.

Nel cast anche Melissa Aslı Pamuk, che il pubblico italiano riconoscerà per aver dato vita al personaggio di Ayşe ne La ragazza e l'ufficiale.

