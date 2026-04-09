A Dentro la notizia viene mostrata in anteprima la nuova casa che ospiterà la famiglia nel bosco una volta conclusi i lavori di ristrutturazione e ampliamento del casolare originale a Palmoli.

L'architetto Maria Mascarucci spiega che il progetto va incontro alle criticità sollevate dai servizi sociali riguardo all'abitabilità della casa precedente: "Cercheremo di realizzare un edificio che segua lo stile di vita di Nathan e Catherine, una casa nuova, ma sempre qui nel bosco di Palmoli".

L'edificio sarà consolidato e ampliato del 50% utilizzando materiali naturali come legno, balle di paglia e lana di pecora, mantenendo lo stile di vita neorurale della famiglia: "Lasceremo nell'esistente le due camere da letto e nell'ampliamento ci sarà la cucina, bagno e zona living".