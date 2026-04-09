A Dentro la notizia viene mostrata in anteprima la nuova casa che ospiterà la famiglia nel bosco una volta conclusi i lavori di ristrutturazione e ampliamento del casolare originale a Palmoli.
L'architetto Maria Mascarucci spiega che il progetto va incontro alle criticità sollevate dai servizi sociali riguardo all'abitabilità della casa precedente: "Cercheremo di realizzare un edificio che segua lo stile di vita di Nathan e Catherine, una casa nuova, ma sempre qui nel bosco di Palmoli".
L'edificio sarà consolidato e ampliato del 50% utilizzando materiali naturali come legno, balle di paglia e lana di pecora, mantenendo lo stile di vita neorurale della famiglia: "Lasceremo nell'esistente le due camere da letto e nell'ampliamento ci sarà la cucina, bagno e zona living".
A differenza della struttura precedente, la nuova abitazione disporrà di acqua corrente ed energia elettrica: "Cerchiamo di fare una struttura che sia una piccola eccellenza di bioarchitettura e che possa coniugare la normativa, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale".
In attesa dei completamenti dei lavori, Nathan ha già firmato il contratto per una casa in comodato d'uso offerta dal Comune di Palmoli. La famiglia potrà trasferirsi nella soluzione temporanea non appena il tribunale autorizzerà il ricongiungimento.
A Catherine è stato imposto un nuovo blocco degli incontri settimanali con i tre figli presso la casa famiglia. Dopo oltre 140 giorni di separazione, alla madre viene impedito ogni contatto con i bambini. La famiglia ha trascorso anche la Pasqua separata: solo a Nathan è stata concessa una breve visita.
La famiglia nel bosco è in attesa del 21 aprile, quando il Tribunale dei Minorenni dell'Aquila dovrà pronunciarsi sul reclamo per il ricongiungimento familiare.