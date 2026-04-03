Famiglia nel bosco, Nathan Trevallion firma per la nuova casa

Nathan Trevallion firma per la nuova casa

Nonostante la firma, la famiglia non potrà ancora abitare insieme: a Catherine, allontanata dalla casa famiglia di Vasto il 6 marzo, è stata negata la possibilità di vedere i figli il giorno di Pasqua. Solo Nathan potrà far loro visita nella mattina della festività. Una situazione simile si era già verificata a Natale, quando al padre era stato impedito di pranzare con la moglie e i bambini.

Nel casolare di Palmoli, Catherine trascorrerà le festività insieme alla nonna Pauline e alla zia Rachael, giunte dall'Australia per sostenere la famiglia nella battaglia legale. Anche le due donne non potranno vedere i nipoti durante le festività.

L'ultimo incontro tra Catherine e i figli, avvenuto nei giorni scorsi, si era protratto per quasi cinque ore. La famiglia e i legali guardano ora alla scadenza del 21 aprile, data in cui il tribunale valuterà il reclamo contro l'allontanamento dei bambini e l'espulsione della madre dalla struttura.

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