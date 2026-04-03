Famiglia nel bosco, Nathan Trevallion firma per la nuova casa

A Dentro la notizia vengono annunciate le ultime novità sulla famiglia nel bosco. Nathan Trevallion ha firmato il contratto per una nuova casa, concessa in comodato d'uso gratuito dal Comune di Palmoli.
Si tratterebbe di una soluzione temporanea della durata massima di due anni, necessaria per permettere la ristrutturazione del casolare originario, attualmente privo di certificato di abitabilità. L'alloggio sarebbe dotato di pannelli fotovoltaici per non gravare sulle spese comunali.
Nonostante la firma, la famiglia non potrà ancora abitare insieme: a Catherine, allontanata dalla casa famiglia di Vasto il 6 marzo, è stata negata la possibilità di vedere i figli il giorno di Pasqua. Solo Nathan potrà far loro visita nella mattina della festività. Una situazione simile si era già verificata a Natale, quando al padre era stato impedito di pranzare con la moglie e i bambini.
Nel casolare di Palmoli, Catherine trascorrerà le festività insieme alla nonna Pauline e alla zia Rachael, giunte dall'Australia per sostenere la famiglia nella battaglia legale. Anche le due donne non potranno vedere i nipoti durante le festività.
L'ultimo incontro tra Catherine e i figli, avvenuto nei giorni scorsi, si era protratto per quasi cinque ore. La famiglia e i legali guardano ora alla scadenza del 21 aprile, data in cui il tribunale valuterà il reclamo contro l'allontanamento dei bambini e l'espulsione della madre dalla struttura.