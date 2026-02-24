Nel giorno del suo compleanno, Nathan, il papà della famiglia nel bosco, parla in un'intervista esclusiva a Dentro la Notizia.

Nathan descrive il breve incontro tra lui e i suoi tre figli nella casa-famiglia: “Ho avuto il permesso per andare alla casa-famiglia per un’ora e mezza. Loro sono sempre contenti quando mi vedono, ma è molto difficile quando vado via”.

“Il regalo più bello per me è passare il tempo con i miei bambini. Avevo la speranza che tornassero a casa presto. Ma stiamo ancora aspettando. Più tempo passa e più è difficile”, spiega Nathan amareggiato.

“Siete un po’ delusi?”, chiede l'inviato del programma condotto da Gianluigi Nuzzi. “Un po' sì, ma c’è fiducia nella giustizia. I bambini sono molto agitati, lo siamo tutti, anche io e mia moglie lo siamo. La festa di compleanno non la facciamo, non c’è niente da festeggiare. Siamo molto tristi", risponde Nathan.