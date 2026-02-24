Nel giorno del suo compleanno, Nathan, il papà della famiglia nel bosco, parla in un'intervista esclusiva a Dentro la Notizia.
Nathan descrive il breve incontro tra lui e i suoi tre figli nella casa-famiglia: “Ho avuto il permesso per andare alla casa-famiglia per un’ora e mezza. Loro sono sempre contenti quando mi vedono, ma è molto difficile quando vado via”.
“Il regalo più bello per me è passare il tempo con i miei bambini. Avevo la speranza che tornassero a casa presto. Ma stiamo ancora aspettando. Più tempo passa e più è difficile”, spiega Nathan amareggiato.
“Siete un po’ delusi?”, chiede l'inviato del programma condotto da Gianluigi Nuzzi. “Un po' sì, ma c’è fiducia nella giustizia. I bambini sono molto agitati, lo siamo tutti, anche io e mia moglie lo siamo. La festa di compleanno non la facciamo, non c’è niente da festeggiare. Siamo molto tristi", risponde Nathan.
L'inviato di Dentro la Notizia ripercorre l'incontro tra Nathan e i suoi figli: "I bambini hanno donato al papà delle letterine e dei biglietti per fargli gli auguri. Nathan mi ha detto Io ho accettato tutto perché non mi ridanno i miei bambini?. Sono andati in bici insieme, si sono abbracciati. Nathan ha portato della cioccolata calda per tutti”.
Dopo le polemiche sulla psicologa che somministra i test alla famiglia nel bosco, un'assistente sociale avrebbe criticato l'atteggiamento di Pauline, nonna dei bambini, e di Rachel Birmingham, zia dei piccoli.
Secondo l'assistente sociale, i parenti di mamma Catherine avrebbero influenzato negativamente i comportamenti dei tre bambini.