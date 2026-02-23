Continuano gli attriti tra la famiglia nel bosco e gli psicologi e assistenti sociali che seguono il caso di Nathan, Catherine e dei loro tre figli.

Sarebbe finita al centro delle polemiche la psicologa che assiste la consulente tecnica d'ufficio nella valutazione delle capacità genitoriali di Nathan e Catherine. Secondo quanto raccontato da un articolo de La Verità, la psicologa avrebbe condiviso alcune critiche sui social riguardo la famiglia nel bosco nello scorso novembre

L'inviata di Dentro la Notizia aggiorna sulle ultime notizie sul caso della famiglia nel bosco e sul ruolo della psicologa: "La psicologa viene scelta come consulente. Non è solo colei che somministra i test, ma anche colei che li sceglie e li analizza. Un ruolo non marginale. Gli avvocati della famiglia nel bosco pensano che faranno un’istanza. Qualora venisse accolta dal tribunale dei minori dell’Aquila, l'istanza renderebbe nulli i test precedenti".

Gianluigi Nuzzi mostra un'intervista fatta alla psicologa all'inizio del suo lavoro con i bambini della famiglia nel bosco. "Io sono l’ausiliario. Effettuerò i test. Sono degli strumenti che vengono utilizzati per analizzare le capacità genitoriali. Devo essere il più neutrale possibile perché devo valutare", aveva dichiarato la donna.

La psicologa respinge le accuse e invita a scindere tra opinioni personali e lavoro. Secondo i legali della famiglia però sarebbe venuto meno il requisito dell'imparzialità necessario al suo ruolo.

Famiglia nel bosco, l'avvocato: "Gogna mediatica per Catherine"

L'avvocato Danila Solinas, legale della famiglia nel bosco, aveva parlato del comportamento tenuto da Catherine nei confronti dei media: "Catherine è una donna che continua a subire una gogna mediatica inaccettabile. Una donna che mostra una forza fuori dal comune e che nonostante tutto quello che continua a subire mostra forza per i figli, questa è Catherine".



Sulla presunta ostilità di Catherine verso le modalità della struttura di Vasto dove si trova con i suoi figli: "Catherine è una persona assolutamente disponibile su cui si è fatta la peggiore delle speculazioni da parte di chiunque, io credo che debba essere lasciata in pace".

