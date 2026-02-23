Domenico, il bambino dal cuore "bruciato" di Napoli, è morto sabato 21 febbraio. Patrizia Mercolino, madre di Domenico, parla ai microfoni di Dentro la Notizia e ringrazia i concittadini per l'affetto ricevuto: "Davanti a casa mia c'è un sacco di gente. Ringrazio con tutto il cuore tutta l'Italia. Domenico vive ancora in me e in tutti noi. Spero che non venga mai dimenticato".

"Devono la giustizia a Domenico e a tutti noi", è l'appello della mamma di Domenico che chiede chiarezza e trasparenza sulla morte di suo figlio.

"Il bambino sarebbe uscito dalla lista d'attesa per il trapianto del cuore l'11 gennaio e poi sarebbe rientrato il 17 febbraio. Perché entra ed esce?", spiega Gianluigi Nuzzi. "Questo non lo sapevo. Ci sono tante cose che non sapevo", risponde la donna. Accanto a Patrizia, l'avvocato della famiglia di Domenico che sarebbe molto critico riguardo alcune dichiarazioni dei medici dopo il primo trapianto fallito.

"Se prima c'era solo bisogno di salvare mio figlio, ora mio figlio non c'è più. È tempo della giustizia", spiega Patrizia.