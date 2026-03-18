La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 18 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Dopo la minaccia ricevuta da Cem, Ceyda e Bersan pensano di derubare Fazilet, ma Bahar è nettamente contraria.
Intanto, Sirin ha intuito che qualcosa non va e tenta di indagare.
Kismet ha incaricato un uomo di rintracciare il vero figlio di Emre e Ceyda.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.